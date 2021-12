Montivilliers. Seine-Maritime : incendie de Belle Étoile, appel à la générosité

Montivilliers (Seine-Maritime) est toujours marqué par l'incendie d'origine criminelle qui a détruit le centre commercial Belle Étoile. C'était le vendredi 7 septembre 2018. Depuis, les cinq commerces (boulangerie, charcuterie, supérette, auto-école et coiffeur) et le cabinet des professionnels de santé sont fermés. Seule la pharmacie a pu rouvrir.

La mairie a été dans l'obligation de prendre un arrêté de péril interdisant tout accès au site. Il est d'ailleurs gardé pour éviter toute intrusion.

Dans l'attente des experts

Un expert judiciaire a été mandaté par le tribunal administratif et des experts de la copropriété, des propriétaires et des locataires sont au travail. La mairie de Montivilliers précise que "cet état des lieux est nécessaire et impératif et orientera le devenir du site. Aucune décision ne pourra être prise sans le retour de toutes ces expertises". La municipalité veut préserver ce lieu de proximité considéré comme un véritable poumon économique.

Appel à la générosité

Une subvention exceptionnelle destinée aux exploitants devrait être votée lors du conseil municipal du lundi 24 septembre 2018. Avant cela, un moment d'échange est organisé samedi 22 septembre 2018 à 14 heures autour du kiosque devant l'école Marius-Grout à Montivilliers en présence des élus de la municipalité. Un appel à la générosité y sera lancé.