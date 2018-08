La Rose de Fécamp attend jusqu'à 8 000 participants

Depuis 2014, l'association Fécamp tous ensemble organise la course La Rose à Fécamp (Seine-Maritime). Une course organisée un peu partout en France dans le cadre du mois Octobre Rose, un mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. La Rose est courue au profit de l'association Emma et de la Ligue contre le cancer. L'édition 2018 se déroulera le 14 octobre à Fécamp.

Tous les publics sont les bienvenus

La Rose de Fécamp a attiré plus de 6 500 participants en 2017. Cette année, les inscriptions seront bloquées à 8 000. Il y en aura pour tous les publics. Au programme : trois parcours repensés avec des couloirs pour séparer marcheurs et coureurs. Un parcours course de 6,2 km, des parcours marche de 6,2 ou 3,8 km et un parcours Color Run. Pour encourager les participants, de nombreux concerts, animations et ravitaillements sont prévus tout au long des parcours.

La Rose de Fécamp le 14 octobre 2018 – Inscription jusqu'au 4 septembre à la librairie Banse, à la librairie Le Chat Pitre, à l'Office de tourisme ou à l'Office des sports – 8 euros pour les adultes (10 euros pour la Color Run) et 5 euros pour les enfants.