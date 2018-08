Rânes à travers le temps: son et lumière ce week-end

Le comité des fêtes de Rânes vous propose un spectacle exceptionnel son et luimière d'une durée de 45 minutes. Proposé dans le parc du château de Rânes, vous suivrez deux scientifiques qui remontent le temps. A la fin de se spectacle, un feu d'artifice de 30 minutes sera tiré.

Ecoutez Edouard Pays, l'un des organisateurs, nous présenter ce son et lumière:

Le spectacle est proposé sur 3 dates: samedi 11 août, dimanche 12 août et mardi 14 août 2018, à 21h30. L'entrée est à 7€ pour les plus de 6 ans (tarif réduit de 6€), gratuit pour les plus jeunes. Les réservations se font par internet ICI , à l'épicerie 8 à 8 de Rânes ou alors sur place mais sous réserve de places encore disponible.

