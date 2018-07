Orne : les conseils des hydroguides aux abords des barrages électriques

Des hydroguides EDF sont déployés tout l'été 2018 aux abords des barrages de Saint-Philbert et de Rabodanges (Orne), afin de prévenir la population face aux risques potentiels. En effet, des lâchers d'eau peuvent survenir à tout instant dans la journée en provenance des barrages hydroélectriques, ce qui peut surprendre les baigneurs. Les hydroguides informent le public et le conseillent pour éviter tout risque.

Campagne de prévention "calme apparent, risque présent"

160 hydroguides sont employés par EDF dans toute la France pendant l'été 2018 pour la campagne de prévention "calme apparent, risque présent". En effet, il est possible d'être aspiré par les vannes ou d'être submergé par la montée des eaux. Baigneurs, pêcheurs et promeneurs sont concernés par ces risques. La mission de l'hydroguide est d'informer, de sensibiliser et de prévenir la population aux abords du barrage et des aménagements électriques. Les professionnels conseillent d'éviter de s'installer dans les zones balisées d'un panneau signalant un risque, de respecter les limites des zones interdites lors de la navigation et pendant la baignade. Enfin, il est impératif de rester sur les berges et de surveiller les enfants. Dans l'Orne, c'est Clément Khebbab qui se charge de prévenir la population sur les barrages de Saint-Philbert et de Rabodanges en juillet et août 2018.

