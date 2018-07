2 jours pour chiner à Fécamp, les puces nautiques c'est ce weekend

Ce weekend Fécamp vit au rythme des fêtes de la mer ; concerts de variétés, déambulations musicales, visites guidées et tout type d'animations autour du monde marin comme le rendez-vous des puces nautiques.

C'est le casino de Fécamp qui est en charge de l'organisation des Puces nautiques de Fécamp les 7 et 8 juillet ; 2 journées pour chiner et peut-être trouver la perle rare sur la presqu'île du grand quai. Mathieu Jamin en charge de l'organisation nous évoque ce rendez-vous maritime :

Les revenus seront reversés aux sauveteurs en mer de la SNSM, notez qu'ils seront présents ce weekend sur ces puces nautiques pour vous renseigner et vous présenter leur métier. Si le milieu maritime ne vous laisse pas indifférent ne manquez donc pas ces festivités Fécampoises ces 7 et 8 juillet. Les puces nautiques sont ouvertes entre 10h et 19h samedi et dimanche. Le casino de Fécamp reste à votre écoute pour tous renseignements sur cette manifestation au 02 35 27 57 01.

Si vous souhaitez avoir plus d'infos sur les fêtes de la mer de Fécamp, le site site fecamptourisme.com vous rendra service.

