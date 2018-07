Bonne table à Caen : Take it slow au Soul ship

Et si pour ce midi vous vous accordiez un peu de temps pour bien manger. Franchissez donc la porte du Soul ship, au pied du château, et vous vous sentirez tout de suite plus au calme. Bercé par les rythmes reggae et installé dans un cadre lumineux et cosy, vous faites le plein de sérénité en même temps que vous remplissez votre estomac.

Odeurs alléchantes

Ici, on oublie les burgers et les frites surgelées. Tout sent bon le bio, local, fait maison bien sûr et équilibré. La carte change tous les jours et propose à chaque fois un plat vegan. Au choix ce midi-là, un boulgour accompagné d'oignons, d'un écrasé de carotte, le tout assorti d'une légère sauce pesto aux petites notes d'orange ou un sauté d'échine de porc au porto. Heureusement que le service est rapide, les odeurs qui s'échappent de la cuisine ou des assiettes de vos voisins vous ouvrent rapidement l'appétit.

Côté dessert, les gourmands ne seront pas en reste. Nous avons là le choix entre une touche de fraîcheur avec une salade de fruits généreusement dotée en pastèque, ou encore un délicieux fondant au chocolat avec une petite touche de caramel au beurre salé et un joli coulis de framboise. Cerise sur le gâteau, le café saura lui aussi satisfaire les palais les plus connaisseurs. Sur la carte des boissons d'ailleurs, on retrouve le nom de brasserie du coin, de limonades ou des bouteilles de cidre locales.