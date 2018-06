Football (Ligue 2) : C'est la reprise au HAC

Une nouvelle saison, la dixième de suite en Ligue 2 pour le Havre AC (Seine-Maritime), s'est ouverte lundi 25 juin 2018. Le staff et les joueurs se sont retrouvés à 10 heures au centre technique de Saint-Laurent-de-Brèvedent. Aucune séance d'entraînement collective n'était programmée, les premiers jours étant consacrés aux tests physiques et médicaux.

Dimanche 1er juillet 2018, le groupe partira aux Sables-d'Olonne (Vendée) pour un stage d'une semaine, au cours duquel les Ciel et Marine disputeront leur premier match de préparation face à Cholet (National).

Tanchot compte sur Ferhat et Moukoudi

Cette rentrée s'est faite en présence des quatre recrues, Bazile, Irep, Thiaré et Mayembo, mais sans Ferhat, ni Moukoudi. Retenus en sélections à l'issue du championnat, ces deux joueurs, à qui il reste un an de contrat, bénéficient en effet de quelques jours de congés supplémentaires. Concernant leur avenir, le coach Oswald Tanchot s'est montré assez ferme.

"Je compte sur Zinedine Ferhat. On ne peut pas se permettre de perdre, et notre meilleur buteur (NDLR : Mateta qui était prêté par Lyon), et notre meilleur passeur. Maintenant, si le club estime qu'il s'y retrouve en fonction des offres, peut-être qu'il partira. Mais à ce jour, je construis mon équipe avec lui, tout comme avec Harold Moukoudi. Le seul titulaire qui nous quitte, c'est Jean-Philippe Mateta. Tous les autres font partie de l'aventure", a déclaré l'entraîneur havrais lors d'une conférence de presse.

Ferhat est notamment courtisé par le FC Nantes (L1), tandis que le profil de Moukoudi intéresse des clubs anglais et allemands. Coté arrivées, le HAC attend encore en priorité l'arrivée d'un attaquant, mais aussi de deux joueurs complémentaires pour étoffer un effectif qui a manqué de profondeur de banc la saison passée.