Les agriculteurs partent à l'assaut de 14 raffineries et dépôts de carburants

Les agriculteurs se préparent à bloquer à partir de ce dimanche 10 juin 2018 en soirée, des raffineries et dépôts de carburants pour dénoncer les contradictions d'un gouvernement qui les oblige à respecter des normes auxquelles ne sont pas soumis des produits importés comme l'huile de palme.

Des règles du jeu égales

"On nous demande beaucoup d'efforts pour améliorer nos produits, sur la qualité, sur l'environnement, ce qui occasionne des coûts supplémentaires. Et dans le même temps, nous subissons de plus en plus d'importations de produits qui faussent la concurrence, et ne correspondent pas aux standards sanitaires et environnementaux qu'on nous impose", explique la FNSEA.

14 raffineries et dépôts pétroliers visés

14 sites stratégiques seront bloqués au moins jusqu'à mercredi 13 juin 2018, un mouvement reconductible annonce les syndicats agricoles.

Les agriculteurs visent les 4 raffineries de Total en activité en France : Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime), Grandpuits (Seine-et-Marne), Donges (Loire-Atlantique) et Feyzin (Rhône). Les 9 autres sites visés sont des dépôts de carburant à Dunkerque (Nord), Grigny (Essonne), Coignières (Yvelines), Gennevilliers (Hauts-de-Seine), Vatry (Marne), Strasbourg, Cournon (Puy-de-Dôme), Lyon et Toulouse.

Mobilisation des agriculteurs normands

La raffinerie de Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime) sera tenue dans un premier temps par les agriculteurs de Seine-Maritime qui seront relayés par les agriculteurs de la Manche et de l'Orne.