Vos pronostics hippiques gratuits pour ce jeudi 7 juin à Longchamp en nocturne

Tendance Ouest a écrit :

Inondations : Gérard Collomb dans l'Eure cet après-midi

Le ministre de l'Intérieur se rend dans l'Eure cet après-midi, à Breteuil et Évreux. Le département a été touché dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 juin 2018 par d'importants orages. Conséquence : routes coupées et caves et rez-de-chaussée inondés. Gérard Collomb doit d'abord faire un point sur la situation à Breteuil et rencontrer la municipalité et les sapeurs-pompiers. Il doit ensuite se rendre à Évreux pour un échange avec les services et une visite du centre opérationnel départemental.

Hier