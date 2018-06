Handisport : deux Havrais au championnat de France de natation

Deux nageurs handisports du Centre nautique Havrais (Seine-Maritime) vont participer au championnat de France de Pau le vendredi 15 et le samedi 16 juin 2018. Thierry Legloanic est un ancien champion paralympique et Cédric Le Risbé, à 40 ans, participe pour la première fois à une telle compétition.

Thierry Legloanic (55 ans) et Cédric Le Risbé (40 ans) sont deux nageurs handisports licenciés au Centre nautique Havrais (CNH). Deux grands sportifs qui se sont lancés le défi de renouer avec la compétition. Le CNH a du coup créé pour eux, en 2017, une section handisport. En cette année 2018, ils se lancent dans le grand bain : le championnat de France de Pau le vendredi 15 et le samedi 16 juin 2018. Cédric Le Risbé est qualifié en N1 et Thierry Legloanic en N2.

Thierry Legloanic, un champion paralympique

Thierry Legloanic est âgé de 55 ans. Il est handicapé de naissance. Il a été un grand champion de handisport, déjà en natation. Entre 1979 et 1982 il a fait partie de l'équipe de France. Son palmarès est impressionnant : trois participations aux Jeux Paralympiques avec une médaille d'or, deux d'argent et trois de bronze. Il a également été cinq fois champion du monde et cumul 29 titres nationaux.

Cédric Le Risbé, un ancien de l'athlétisme

Cédric Le Risbé est âgé de 40 ans. Il n'est pas handicapé de naissance. Il est devenu paraplégique suite à un accident du travail à ses 19 ans. Il s'est d'abord réfugié dans l'athlétisme ou il évoluait au niveau régional avant d'arrêter suite à un accident de voiture. Cédric Le Risbé s'est lancé dans la natation il y a deux ans. Il s'investit beaucoup dans cette discipline. Ses chronos à l'entraînement lui font espérer une médaille à Pau. Il espère pouvoir se qualifier pour les championnats d'Europe fin août 2018 en Irlande.

• BONUS : le reportage Tendance Ouest :



Pour participer aux compétitions, Thierry Legloanic et Cédric Le Risbé sont en recherchent de sponsors. Toutes les aides sont les bienvenues. Ils ont besoin d'un budget global annuel d'environ 5 000 euros, notamment si Cédric Le Risbé est qualifié pour l'Europe. Vous pouvez contacter le CNH au 02 35 43 47 65.