À Caen, le ministre de l'éducation visite le dispositif aide aux devoirs

Le ministre de l'éducation était en visite dans un collège de Caen le jeudi 31 mai 2018.

La séance d'aide au devoir a été quelque peu perturbée jeudi 31 mai 2018 au collège Marcel Pagnol, à Caen (Calvados). Entre les tableaux à roulettes - spécialement prévu pour moduler l'espace en fonction des groupes de travail - deux ministres (et de nombreux élus) circulent. Jean-Michel Blanquer, en charge de l'éducation, et son collègue Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État en charge du numérique, venaient y découvrir les progrès du dispositif "devoir fait".

Rentrer à la maison la conscience tranquille

Comme dans tous les collèges de France depuis les vacances de la Toussaint, tous les élèves de l'établissement bénéficient dans leur emploi du temps de deux heures consacré à leur devoir, le tout encadré par différents enseignants. Sur la base du volontariat, certains peuvent bénéficier de cette aide sur un rythme plus soutenu. Ils sont une soixantaine ici.

À Marcel Pagnol, ce dispositif existe depuis trois ans déjà. "Grâce à cela, les devoirs sont faits à l'intérieur du collège, et ils rentrent à la maison la conscience tranquille, souligne le ministre après avoir échangé avec les enfants, mais aussi les parents et les professeurs. Ils bénéficient d'une aide individualisée et les professeurs les connaissent mieux."