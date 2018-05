Un dealer de Sotteville-lès-Rouen condamné à trois ans de prison

Un jeune homme de 23 ans a été jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Rouen (Seine-Maritime), vendredi 25 mai 2018, pour usage et cession de produits stupéfiants en récidive légale.

C'est une patrouille de police qui intervient à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), mercredi 23 mai 2018 pour contrôler un véhicule dont les passagers leur semblent suspects. À l'intérieur du véhicule règne une forte odeur de cannabis et le prévenu, passager du véhicule, se dérobe systématiquement des questions posées par les policiers. Gilles Sauvage, 23 ans, est emmené au commissariat, où il reconnaît avoir fait usage de cannabis. Mais les enquêteurs le soupçonnent d'en dire trop peu.

Ils perquisitionnent son domicile au moment où sa petite amie, avertie par téléphone, arrive pour "nettoyer" les lieux. À l'intérieur, les enquêteurs découvrent tout le nécessaire à un commerce de vente de produits stupéfiants : trois kilos de cannabis répartis dans l'appartement, une forte somme d'argent provenant des ventes et, dans la cave de l'immeuble, le matériel nécessaire à la culture de la plante.

Docile et réaliste

Placé en garde à vue, le prévenu reconnaît docilement les faits et sa coupable activité qui dure depuis trois ans. À défaut de chercher du travail, il vit de son trafic. Son téléphone est contrôlé et on y trouve des contacts de clients qui viennent régulièrement s'approvisionner au pied de l'immeuble où il réside. Ceux-ci, contactés, confirment lui acheter du cannabis à intervalles réguliers. "J'ai conscience de la gravité de la situation", dit-il à la barre lors de l'audience, vendredi 25 mai. Le ministère public considère que "l'inconscience du prévenu est incompréhensible", a fortiori lorsque l'on sait que celui-ci a un enfant à charge. Pour sa défense, "Le prévenu devrait bénéficier de circonstances atténuantes". Après délibération, le tribunal le condamne à une peine d'emprisonnement de trois ans dont deux assortis du sursis et à une mise à l'épreuve de deux ans.

