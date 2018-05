L'accueil du public repensé aux archives départementales du Calvados

Fin mai 2018, les archives départementales du Calvados, à Caen, ont fermé leur porte pour sept mois de travaux. Elles devraient rouvrir en janvier prochain.

Les habitués s'y sont préparés, les archives départementales du Calvados viennent de fermer leurs portes pour sept mois de travaux. Après le réaménagement des magasins, où sont entreposés près de 60 kilomètres de documents, c'est au tour des espaces réservés au public de se transformer. Des travaux de mise en accessibilité vont être réalisés et, en janvier 2019, les visiteurs découvriront également une salle de lecture transformée.

Une nouvelle salle d'exposition

"Elle n'a pas changé depuis 1992, rappelle Syvlie Jacq, conseillère départementale en charge de la conservation des archives. Elle sera évidemment rafraîchie, et une salle d'exposition permettra d'accueillir des expos temporaires, des collections qui ont été restaurées. Cela permettra de présenter le travail des archivistes, de voir comment il trie ces documents."

En 2019, l'espace d'accueil du public sera totalement repensé. - ExoArchitectes

L'occasion donc de mettre en valeur les trésors que recèle l'établissement, dont les plus anciens remontent à l'époque de Guillaume le Conquérant. Des documents administratifs de l'Ancien régime, aux archives publiques des institutions locales en passant par certains fonds privés comme celui de la SMN, collecté l'an dernier, ces ressources en font les archives les plus riches de Normandie après celle de Rouen. "Nous sommes attentifs à faire connaître ce patrimoine, assure la directrice, Julie Deslondes. Et ce non seulement à ceux qui vont naturellement vers ces documents, les généalogistes, les chercheurs, mais aussi au grand public, à tous ceux qui souhaitent mieux connaître l'histoire de leur département."

Au passage, une dizaine de places vont disparaître, ce qui correspond à un nouveau mode de consultation lié au "portail internet qui permet aujourd'hui d'avoir accès aux collections en ligne", assure Sylvie Jacq. Les travaux, d'un montant de plus 600 000 €, devraient être terminés fin 2018. D'ici là, un petit espace permet, sur réservation, de venir consulter les documents deux jours par semaine.