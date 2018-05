Football : le FC Rouen se maintient sur la dernière journée face à Bayeux

Samedi 19 mai 2018, le FC Rouen (Seine-Maritime) s'est maintenu en National 3 en s'imposant lors de la 26e et dernière journée de championnat au stade Robert-Diochon face à Bayeux, 2-1.

C'est désormais acquis, les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime) évolueront toujours en National 3 grâce à la victoire obtenue sur la pelouse du stade Robert-Diochon samedi 19 mai 2018 face à Bayeux. Les joueurs se sont imposés sur le score de 2-1 lors de la 26e et dernière journée de National 3.

Grosse frayeur mais maintien assuré

Le match a bien débuté puisque peu avant la mi-temps, les Rouges et Blancs ont ouvert la marque grâce à Jason Gibon. Sa bonne frappe a trompé le portier adverse.

La 2e mi-temps a également été à l'avantage des Rouennais qui sont parvenus à doubler la mise par l'intermédiaire de Ouadah à la 51e minute.

Mais les joueurs de David Fouquet ne sont pas parvenus à convertir un nombre d'occasions incroyable et à l'image de la saison, se sont fait peur pendant une grosse dizaine de minutes puisque Bayeux a réduit la marque à 2-1.

Malgré une grosse pression des visiteurs, les Diables rouges ont réussi à conserver la victoire indispensable pour se maintenir à l'échelon national.

"Ému" et "vidé"

"Je suis très ému et très vidé aussi car ce sont des semaines de galère, rien ne tournait en notre faveur, a déclaré David Fouquet à l'issue du match. Je suis content pour les garçons car après avoir réduit le groupe et fait des choix, ils se sont beaucoup investis et je suis content aussi pour les supporters et pour le club."

