Grève SNCF: retour à un trafic quasi normal dimanche

Le trafic SNCF sera quasi normal dimanche, avec de légères perturbations prévues pour les Intercités, les TER et les lignes D et E du RER, annoncé samedi la SNCF.

Le trafic sera normal pour les TGV et les trains internationaux.

Il sera également normal sur les lignes A, B et C du RER, entre autres, mais la SNCF prévoit neuf trains sur 10 sur les lignes D et E.

Pour le TER, 9 trains sur 10 vont circuler, et trois sur quatre pour les Intercités.

La dixième séquence de grève depuis début avril a débuté jeudi à 20H00 et se termine dimanche matin à 7H55.

Pour cette séquence, le taux de grévistes était de près de 16% vendredi parmi l'ensemble des cheminots devant travailler, et à 51,5% parmi les conducteurs, selon les chiffres communiqués par la direction.

