SNSM : rencontre avec le responsable de la formation des sauveteurs

À l'approche de la saison estivale, les nageurs sauveteurs en mer se préparent à intervenir sur les plages normandes. L'occasion de poser quelques questions à Pierre Ollivier, responsable de la formation des nageurs sauveteurs à la SNSM.

En quoi consiste la formation ?

"Le but est d'intervenir sur les plages du littoral normand. Les apprenants sont évalués sur l'année, avec un stage de clôture qui valide leurs acquis", indique Pierre Ollivier. Âgés en moyenne de 18 à 25 ans, ils sont une quinzaine de Normands à suivre cette formation.

Quelles sont les missions d'un nageur sauveteur en mer ?

Surveillance des baigneurs, pansement des plaies, pilotage d'engins motorisés, ils restent polyvalents. Et même si les plages normandes, très fréquentées pendant la période estivale, ne sont manifestement pas dangereuses, "il faut tout de même rester vigilant. Les sauveteurs doivent être réactifs pour intervenir rapidement" insiste le formateur.

Quelles sont les qualités d'un bon nageur sauveteur ?

Rigueur, lucidité et passion sont les trois qualités phares d'un bon nageur sauveteur. "On est très attentifs à la motivation des apprenants, le but est qu'ils prennent du plaisir à être formés mais surtout à exercer", conclut Pierre Ollivier.