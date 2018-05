Rugby : Rouen bat Albi et tient sa finale !

Le vendredi 11 mai 2018, le Rouen Normandie Rugby (Seine-Maritime) a validé sa qualification pour la finale des play-offs d'accession à la Pro D2 en triomphant d'Albi.

L'exploit est retentissant à l'échelle de la petite histoire du rugby normand. Pour la première fois, une équipe de la région participera aux finales pour accéder à la Pro D2, le deuxième échelon national de la discipline. Le vendredi 11 mai 2018, le Rouen Normandie Rugby (Seine-Maritime) a validé son ticket en remportant sa demi-finale retour sur le terrain d'Albi (14 à 12).

Dans une fin de match haletante où les Tarnais auraient pu renverser la vapeur, la troupe de Richard Hill a tenu non devant sa ligne pour garder sa qualification. Pour connaître leur adversaire, les Rouennais devront attendre le samedi 12 mai 2018 et le match retour entre Bourg-en-Bresse et Tarbes. L'identité de l'adversaire définira aussi si les Lions recevront le match aller ou le match retour de la finale.