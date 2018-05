L'Europe s'invite à la plage

Du dimanche 6 au mercredi 9 mai 2018, les Maisons de l'Europe de l'Eure et de la Seine-Maritime s'invitent sur les plages seinomarines. D'Etretat au Tréport, elles veulent mieux faire connaître l'Europe à un an des élections européennes.

Les Maisons de l'Europe de l'Eure et de la Seine-Maritime se sont unies pour aller à la rencontre des habitants. Elles se sont rendues sur plusieurs marchés de l'ex Haute-Normandie depuis octobre 2017 (Bolbec, Yvetot, Gaillon, Gisors, Le Neubourg ou encore Verneuil), au total 16 villes. Du dimanche 6 au mercredi 9 mai 2018, ces Maisons de l'Europe ont posées leur stand sur les plages seinomarines (Etretat, Fécamp, Dieppe et Le Tréport). L'objectif est de mieux faire connaître l'Europe à un an des élections européennes.

Donner son avis

Tout le monde a un avis sur l'Europe et peut l'exprimer via une vidéo ou une lettre. Elles seront ensuite transmises à la Commission européenne.

Écoutez Mikayil Tokdemir, le président de la Maison de l'Europe de l'Eure :

Des agoras sur l'appartenance européenne

Pour faire une synthèse des propos recueillis sur les marchés et les plages normandes, des agoras seront organisées en juin 2018 à Évreux (Eure) et au Havre (Seine-Maritime). Pour l'occasion, des élus seront invités afin de leur présenter l'avis de monsieur et madame tout le monde. Les Maisons de l'Europe veulent développer l'éducation de tous à la citoyenneté européenne et à la réalité de la construction européenne.