À Rouen, il se dispute avec sa compagne et s'arme d'un couteau "pour se protéger"

Le prévenu cité à la barre du tribunal correctionnel de Rouen (Seine-Maritime) a été jugé en comparution immédiate le lundi 23 avril 2018 pour violences volontaires à l'encontre de sa concubine, rébellion et outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique.

C'est le jeudi 19 avril 2018, à Mont-Saint-Aignan, qu'une dispute éclate entre Maamar Hafsaoui, 28 ans, et sa concubine pour une sombre suspicion d'infidélité. Une voisine voit le prévenu menaçant, armé d'un couteau. Elle appelle la police tandis que d'autres voisins interviennent pour le maitriser. Ils invitent la victime à venir se réfugier chez eux. À l'arrivée des policiers, le prévenu s'en prend à sa voisine secourable envers sa concubine, l'agresse en la faisant tomber au sol après qu'elle se soit défendue en le griffant. Les policiers l'entendent proférer des insultes et des menaçes à leur encontre, parviennent à le maitriser à l'aide d'un taser et l'emmènent au commissariat. Dans le fourgon, il s'énerve de plus belle, insulte et menace de mort les fonctionnaires de police et cherche à se battre avec eux.

Il craignait les représailles

Auditionné, il dit que sa concubine l'avait menacé d'appeler son frère "pour lui régler son compte", et c'est la raison pour laquelle il s'était armé d'un couteau. "J'avais peur qu'il me tue", dit-il à la barre. À son casier judiciaire, deux mentions sont portées pour usage de stupéfiants et infractions routières. Le ministère public conclut que "le prévenu veut jouer la victime", tandis que sa défense annonce que "le prévenu a lui même été victime de violences". Dans ses délibérations, le tribunal le déclare coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamne à douze mois de prison, dont six assortis du sursis et à une mise à l'épreuve de deux ans. Il lui est en outre interdit de paraître au domicile de sa compagne.

