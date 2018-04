Football : à Tours, QRM n'a pas le droit à l'erreur

Mardi 24 avril 2018, Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) se déplace chez la lanterne rouge Tours pour le compte de la 35e journée de Domino's Ligue 2. Coup d'envoi à 20h.

Seulement quatre jours après la déroute subie à domicile face au Paris FC (défaite 4-0), les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) prennent la route de Tours pour essayer de renouer avec la victoire lors de la 35e journée de Domino's Ligue 2, le mardi 24 avril 2018 à partir de 20h.

Battre Tours et espérer une défaite de Nancy

Et si les Rouges et Jaunes se sont inclinés lors de la dernière journée, ils ont encaissé un autre coup dur le lendemain de leur match puisque Nancy, juste devant les Normands, s'est imposé et a donc pris quatre points d'avance au classement alors qu'il ne reste que quatre rencontres. Plus que jamais dans la difficulté, les joueurs de Manu Da Costa devront obligatoirement s'imposer face à la lanterne rouge qui est officiellement reléguée en National avant même la fin de la saison. Dans le même temps, ils devront espérer un faux-pas des Nancéiens sur la pelouse de leur voisin Havrais.

Mais le plus important pour rester dans la course au maintien est de faire sa aprt du travail. Vainqueurs du match aller à Diochon sur le score de 4-0, les joueurs de QRM tenteront de grappiller une nouvelle victoire afin de se redonner un peu d'espoir dans ce sprint final.