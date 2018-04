Réouverture du campus de Mont-Saint-Aignan : rattrapages, indulgence et révisions

Le 24 avril 2018 à 11:35 Par : Noémie Lair

Le campus de l'université de Rouen à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) a rouvert ses portes lundi 23 avril 2018. L'occasion pour les étudiants d'en savoir un peu plus sur les cours et les partiels supprimés. Les bâtiments qui étaient occupés ne le sont plus.