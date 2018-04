Un escape game au cœur du théâtre de l'Almendra à Rouen

Imaginé par deux rouennais, cet escape game inédit vous plonge dans l'univers de la prohibition. En famille ou entre amis participez à cette enquête pour tenter de déjouer une tentative d'assassinat de Patsy, l'ami d'Al Capone, le samedi 28 avril 2018 à l'Almendra à Rouen (Seine-Maritime).

Après avoir investi le théâtre de l'Almendra l'année passée avec un escape game sur le thème du spiritisme, les deux Normands Thomas Godon, créateur de jeux théâtralisés, et Alexis Beaucamp, de l'association Strata j'aime, viennent de concevoir un nouvel escape game sur le thème de la prohibition. Thomas Godon nous parle de ce jeu d'énigme original :

Quel est le sujet de cet escape game ?

"C'est l'association Projecteur qui nous a mandatés pour ce nouvel escape game et il nous fallait trouver un thème qui puisse parler à tous. Alexis et moi avons pensé aux histoires de gangsters. Dans cet escape game, les participants doivent déjouer une tentative d'assassinat de Patsy, le bras droit d'Al Capone. Un des membres du groupe d'Al Capone a réussi à réunir de nombreuses informations à ce sujet et a pris le soin de les cacher avant d'être descendu par l'ennemi : aux participants de réunir les pièces manquantes du puzzle !"

Comment s'organise ce nouvel escape game ?

"Nous pensons accueillir une cinquantaine de participants répartis en équipe de 2 à 6 personnes. C'est un jeu qui a été conçu pour un public familial et qui est accessible dès 10 ans si les enfants sont accompagnés de leurs parents, car même s'il faut surtout faire preuve de logique leur soutien sera nécessaire. Nous remettons aux participants une première énigme qui les mènera aux suivantes et nous restons présents pour guider les joueurs. Il faut environ 1 h 30 pour résoudre cette enquête. Nous disséminons des indices partout dans la salle de spectacle et dans la salle de réception de l'Almendra."

Quels rôles jouez-vous ?

"Il s'agit d'enquête mais ce n'est pas un escape game classique. C'est autant du théâtre que du jeu d'enquête. Alexis et moi sommes les maîtres du jeu. Nous sommes costumés et nous incarnons des personnages susceptibles d'orienter les participants dans la résolution de l'enquête. Je suis un chauffeur du gang d'Al Capone et Alexis incarne un des gros bras du mafieux."

Comment transporter les joueurs dans cet univers ?

"Par nos costumes, par les décors, par une bande-son appropriée nous reconstituons l'ambiance d'un club de jeu clandestin de l'époque de la prohibition. Nous nous sommes inspirés des nombreux films sur le sujet, nous avons conservé des éléments historiques mais nous avons aussi pris beaucoup de liberté pour faire de ce jeu un vrai moment de plaisir."

Quels autres escape game avez-vous déjà créés ?

"J'ai déjà eu la chance d'investir des lieux du patrimoine comme le château de Robert le diable pour les journées du patrimoine ou plus récemment l'abbaye de Mortemer pour des escape game sur mesure. Nous avions répondu à des commandes de la métropole et pour concevoir ces escape game historiques, nous nous documentons sur l'histoire des lieux pour que l'intrigue soit appropriée au site. Par exemple à l'abbaye de Mortemer nous nous sommes inspirés de légendes locales : celles des moines fantômes et de la Dame Blanche. Nous avons aussi eu la chance de concevoir pour la ville de Rouen un escape game en plein air dans les rues de Rouen baptisé Sherlock Holmes et celui-ci sera à nouveau proposé cet été en juillet et août. Mais nous travaillons aussi régulièrement pour des entreprises et des particuliers pour qui nous concevons des scénarios de murder party ou d'escape Game."

Pratique. Samedi 28 avril à 15 heures à l'Almendra à Rouen. 12 €. Inscription au 07 82 66 59 27

A LIRE AUSSI.

Inédit à Rouen : la tour Jeanne d'Arc transformée en Escape Game

Pays-Bas: une toute nouvelle vie derrière les barreaux

Un jeu de société pour tester ses connaissances sur Caen et sa métropole

Près de Raqa, des combattantes veulent venger les femmes victimes de l'EI

L'Hôtel de Crillon renaît place de la Concorde à Paris, après 4 ans de travaux