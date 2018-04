Football (Ligue 2, 34e journée) : folle parité pour Le Havre à Lens

Mené 3-1 à la pause, Le Havre AC (Seine-Maritime) a su réagir pour ramener un point de son déplacement à Lens (3-3), le vendredi 20 avril 2018. Mais d'un point de vue comptable, l'opération n'est pas bonne.

Le match.

Après quatre revers de suite à l'extérieur, le HAC a enfin stoppé l'hémorragie. A défaut d'avoir signé leur premier succès en 2018 loin de leurs bases, les Ciel et Marine sont repartis de Lens avec un score de parité qui s'apparente à un petit exploit au regard de la physionomie du match. Surpris d'entrée par un but de Mesloub (1-0, 5e), les Havrais ont rapidement répliqué par Mateta, auteur de sa 12e réalisation de la saison, avant de sombrer en fin de première période.

Mathématiquement, tout reste possible...

Menés 3-1 à l'issue du premier acte, les Ciel et Marine ont puisé dans leurs ressources pour revenir à hauteur des Lensois. Crédité de sa 16e passe décisive de la saison, sur corner, Ferhat a tout d'abord permis à Moukoudi de réduire l'écart d'un superbe coup de tête (3-2, 57e), avant que Bonnet ne s'arrache pour inscrire le but égalisateur (3-3, 70e). Cette mini "remontada" ne fait toutefois pas les affaires du HAC, toujours localisé en 10e position, à six points de la 5e place qualificative pour les play-offs. Mais pour se convaincre que rien n'est encore perdu, rappelons que les Havrais comptent un match de retard. Ce sera à Reims, le lundi 30 avril, face à une équipe champenoise d'ores et déjà assurée du titre. Entre-temps, le HAC aura évolué deux fois à domicile, face à Nancy le mardi 24 avril puis l'AC Ajaccio le vendredi 27 avril. Un sans faute est désormais obligatoire.

Les buts

5e : Mesloub, l'ancien Havrais, ouvre le bal d'une soirée riche en buts et en rebondissements en trompant la vigilance de Thuram.

Lens - HAC : 1-0

11e : Ferhat sert Mateta, dont la puissante frappe permet aux Havrais d'égaliser.

Lens - HAC : 1-1

36e : Sur un centre d'Ephestion, Bayala prend le meilleur sur Coulibaly et redonne l'avantage aux Sang et Or.

Lens - HAC : 2-1

45e : Alerté par Mesloub, Fortuné s'échappe côté gauche, élimine Bain avant de mystifier Thuram d'une petite balle piquée.

Lens - HAC : 3-1

57e : Moukoudi reprend victorieusement de la tête un corner de Ferhat.

Lens - HAC : 3-2

70e : Bonnet s'arrache à hauteur des six mètres pour catapulter le ballon au fond des filets de Vachoux.

Lens - HAC : 3-3

La fiche

Arbitre : M. Petit. Spectateurs : 22 806

Buts : Lens : Mesloub (5e), Bayala (36e), Fortuné (45e) ; HAC : Mateta (11e), Moukoudi (58e), Bonnet (70e)

Avertissements Lens : Gersbach (40e), Fortuné (45e), Bayala (70e)

LENS : Vachoux – Duplus, Cvetinovic, Duverne, Gersbach – Koukou (c) – Bayala (Chouiar, 76e), Mesloub, Markovic (Cristian Lopez, 83e), Zoubir (Ephestion, 17e) – Fortuné. Entraîneur : Eric Sikora

HAC : Thuram – Bese, Moukoudi, Bain, Coulibaly – Youga (Guitane, 78e), Lekhal – Ferhat, Bonnet (c), Gory (Fontaine, 73e) – Mateta (Andriatsima, 84e). Entraîneur : Oswald Tanchot

A LIRE AUSSI.

Football (Ligue 2, 17e journée) : Le Havre surclasse Nancy et retrouve le podium

Football (Ligue 2, 6e journée) : Le Havre ne méritait pas mieux

Football (Ligue 2, 8e journée) : Vainqueur de Sochaux, Le Havre repart de l'avant

Football (Ligue 2, 26e journée) : Malgré Mateta, Le Havre craque à Sochaux

Football (Ligue 2, 15e journée) : Le Havre se fait un peu pardonner