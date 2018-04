Températures estivales en Normandie

On ne va surtout pas s'en plaindre ... pourvu que ça dure : l'été est arrivé ! Près de 25° mercredi après-midi 18 avril 2018 sous un soleil radieux, par exemple dans le " Parc des Promenades " à Alençon (Orne).

Les alençonnais ont troqué les pulls pour des tee-shirts, avec plein de monde en jupette, en short, certains étendus sur les pelouses, d'autres à la terrasse de la buvette et les plus jeunes en train de s'éclater sur les toboggans et autres tourniquets du Parc des promenades à Alençon (Orne).

Mercredi après-midi 18 avril 2018, le thermomètre affichait 25°; ça fait du bien et ça redonne le sourire à tout le monde :

Cette météo estivale doit perdurer toute cette semaine.