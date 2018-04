24 Heures du Mans : des autoroutes gratuites en Normandie

À l'occasion des 24 heures du Mans, deux autoroutes de Normandie seront gratuites pour certains usagers, samedi 21 et dimanche 22 avril 2018. Explications.

C'est ce week-end. Samedi 21 et dimanche 22 avril 2018 ont lieu les 24 heures du Mans. Comme tous les ans, et peut-être encore un peu plus cette année car l'événement célèbre ses 40 ans, le public est attendu en très grand nombre.

Pour l'occasion, deux sociétés d'autoroute proposent en Normandie la gratuité aux péages aux véhicules de cinquième catégorie, c'est-à-dire moto, side-car et trike afin d'inciter les usagers des deux-roues à préférer leur réseau, "plus sûr que les routes secondaires."

A28 et A88 concernées

Il s'agit de la société Alis, qui gère l'autoroute A28 (Rouen/Alençon/Le Mans) et la société Alicorne, concessionnaire de l'A88 (Caen/Falaise). Dans le premier cas, la gratuité sera opérée du vendredi 20 avril à 10 heures au lundi 23 avril à 12 heures et, dans le second, vendredi 20 avril à 9 heures au lundi 23 avril à 13 heures.

Parallèlement, un "relais motards" sera aussi mis en place sur l'autoroute A28, sur l'aire du Domaine d'Harcourt, diffuseur 13. Le principe ? Faire une pause tout en parlant sécurité routière. Selon la Préfecture de l'Eure, un millier de motards s'y arrêtent en moyenne chaque année lors des 24 heures du Mans.

