Le site de fabrication de biscuits Saint-Michel à Avranches s'agrandit et recrute

La biscuiterie Saint-Michel dont un site de production est basé à Avranches (Manche) installe une nouvelle ligne de production et recrute une quarantaine de salariés.

L'usine de fabrication de biscuits et de gâteaux Saint-Michel, basée à Avranches (Manche) depuis 1976, va ouvrir une nouvelle ligne de production en mars 2019.

Une 10ème ligne de production

Le site manchois a été choisi par la direction du groupe, parmi les 8 autres sites de production en France, par sa possibilité de s'agrandir, et d'y intégrer une 10ème ligne de production.

La marque en pénurie de son gâteau phare

La marque qui développe une vingtaine de nouveaux produits par an, ne peut plus répondre à la production du Doonuts, actuellement produit 24h sur 24 et 7 jours sur 7 dans le Cher, tant la demande a explosé.

Johann Le Du le directeur du site Saint-Michel à Avranches:

Pour accompagner cette nouvelle ligne de production, le site manchois va recruter une quarantaine de salariés: des conducteurs de lignes, de machines, ou des techniciens de maintenance.

Une nouvelle ligne de production pour la biscuiterie Saint-Michel à Avranches (Manche). - Saint-Michel

La production augmentée

le site Saint-Michel d'Avranches produit aujourd'hui 2,5 millions de biscuits quotidiennement, soit 10.000 tonnes par an. Avec la fabrication du Doonuts, le tonnage passera à 16.000 tonnes.