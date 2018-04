[Vidéo] Cinéma : Cherbourg Project présente ses nouveaux films !

L'association Cherbourg Project présente jeudi 19, vendredi 20 et lundi 23 avril sa cuvée 2018, au cinéma Le Palace à Equeurdreville (Manche) : des films écrits, tournés et montés par des amateurs... et il y a du niveau !

Avez-vous déjà rêvé de faire du cinéma ? Dans le Cotentin, l'association Cherbourg Project en a fait une réalité : depuis deux ans, des amateurs du 7e Art tournent des films, avec une ambition professionnelle. Ce sont 40 bénévoles à la réalisation des films, et autant d'acteurs d'un jour. "Il y a un chaudronnier, un soudeur, un infirmier, une pharmacienne, une prof... De tous les âges, à partir de 18 ans. La condition essentielle, c'est d'avoir un peu de temps à consacrer au cinéma" énumère Dominique Leguen, co-fondateur.

AUDIO - La Normandie bouge : Cherbourg Project, des mordus de cinéma

Comédie, fantastique, SF...

Après ses quatre premiers courts-métrages musicaux en 2017, Cherbourg Project voit plus grand. Elle présente ce printemps deux moyens-métrages de 35 et 20 minutes. Au programme : une comédie intitulée Il s'appelle Mandin réalisée par Stéphane Birette, et un film fantastique, Human E.T, d'Aurélia et Olivier Nicolas. L'association a choisi de mettre en valeur également Tom Coulommiers, jeune réalisateur de 17 ans, en projetant son film Love You Sun.

Gérer le son... et les effets spéciaux !

Cette fois, l'association a dû intégrer des dialogues... et des effets spéciaux. "Certains effets sont calculés en préparation. On sait où l'on va mettre des fonds verts, des éclairages, il n'y a plus qu'à ajouter ce que l'on avait imaginé en post-production, raconte Dominique Leguen, après, il y a aussi des effets que l'on n'avait pas prévu !".

Un défi vidéo

L'équipe a prévu d'impliquer le public, à l'occasion de la projection du 20 avril 2018 au Palace à Equeurdreville. Elle lance un défi vidéo à tous les volontaires : réaliser un film de trois minutes, en 72 heures.

Outre la mini-tournée de Cherbourg Project dans les cinémas du Cotentin, l'association ambitionne de présenter ses fictions dans des festivals de courts-métrages à Trouville (Calvados), Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) et même au Short Film Corner de Cannes, pendant le célébrissime festival de cinéma.

Cherbourg Project, trois fictions suivies des making-off, rencontre avec les réalisateurs : jeudi 19, vendredi 20 et lundi 23 avril à 20h30 au Palace d'Equeurdreville; vendredi 4 mai à 20h30 au Donjon à Bricquebec; vendredi 11 mai à 20h30 au Rialto de La Haye; jeudi 17 mai à 20h30 au Trianon de Valognes. Prix libre.

A LIRE AUSSI.

Festival d'Angoulême: Depardieu-Deneuve, Dupontel et Gallienne en avant-goût de la saison

Une actrice sud-coréenne agressée dénonce "l'hypocrisie" de la Berlinale

Cherbourg Project : dernière projection au cinéma de Valognes

Année faste pour les Français aux Golden Globes

Daniel Vannet, 56 ans, ex-illettré devenu acteur de son existence