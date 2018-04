L'horoscope signe par signe de ce samedi 14 avril

Le weekend, découvrez votre horoscope avec Alain dans Les Bons Weekends sur la radio Tendance Ouest à 6h25, 7h25, 8h25 et 9h2.

Bélier

Vous êtes un fou de fidélité. Vous aimez jouer sobre loin des bizarreries – tout un art de vivre qui fait que l'on se la coule douce à vos côtés.

Taureau

Les bonnes affaires en tout genre vous titillent l'escarcelle. La fièvre acheteuse vous pousse à une frénésie soudaine. Plus rien n'existe si ce n'est s'engouffrer dans les temples de la mode.

Gémeaux

Les astres vous incitent à rechercher les amitiés et surtout les trouver encore plus belles que vous ne les espériez. Toute une gamme de nouvelles sensations.

Cancer

Vous êtes aujourd'hui un quêteur de joie, de qualité de vie. Toucher une fibre profonde, la foi dans le prodige.

Lion

Le double langage est une engeance. L'aveu de toutes les duplicités possibles vous pousse à la plus grande et plus froide lucidité.

Vierge

Tout ce qui fait progresser dans la connaissance de l'homme, vous paraîtra mériter quelque attention. Ce n'est pas un sujet de bac mais la réflexion du jour.

Balance

Votre cotation dévisse aujourd'hui. Vous avez fait une gaffe hier ? En passe d'en faire une. Faite vous discret, évitez les notes d'humour si vous n'êtes pas persuadé du bon goût de vos plaisanteries.

Scorpion

Aujourd'hui vous fonctionnerez sur le mode de l'érémitisme, fuir le monde d'aujourd'hui avec ses tremblements et ses hésitations.

Sagittaire

Sur la plage vous auriez l'envie de scier des vagues. Vous avez dans la peau ce désir d'inefficacité. " Le ciel, le soleil, la mer " surtout ne rien faire. Il va falloir attendre quelques mois encore.

Capricorne

Envie de grands départs… prendre des trains, des avions, plonger dans des villes chaudes, des labyrinthes de ruelles.

Verseau

Vous ferez le point sur quelques difficultés qui traînent depuis trop longtemps. Survivre à des carences relationnelles que l'on respire en famille.

Poissons

Vous recherchez un mode d'échanges à hauteur d'homme. La recherche de simplicité vous incite à certains élagages. Ne plus perdre son temps