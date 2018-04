Calvados : Aurélie et Laurent font découvrir les îles normandes

Aurélie Derreumaux et Laurent Granier, Calvadosiens d'adoption ont fait le tour des îles françaises à pied avec leur petite fille. De leur voyage sont sortis des livres et un film qu'ils présentent dans plusieurs villes normandes.

Ils ont remis ça. Après un premier tour de France à pied en 2011, Aurélie Derreumaux et Laurent Granier, calvadosiens d'adoption et habitants de Saint-Aubin-sur-Mer (Calvados) sont repartis avec leur petite fille de 16 mois Eva pour faire le tour des îles françaises à pied. De leur voyage en sont sortis des livres et un film dont la première projection a eu lieu à Caen dimanche 8 avril 2018.

À la découverte des îles normandes

"Les gens sont intrigués, ils nous posent plein de questions et notamment comment voyager avec une petite fille", sourit Aurélie. De son propre aveu, ça a été "un défi dans le défi". Mais voir leur fille prononcer ses premiers mots au bord de l'eau a été un plaisir sans pareil. Partis de Corse en avril 2015, ils ont notamment traversé le Mont Saint Michel, les îles Chausey et l'île de Tatihou. "Ces îles sont très particulières, il y a vraiment une atmosphère forte qui se dégage. Le randonneur y est chez lui".

En plus du film qui retrace leur voyage, le couple a écrit un livre, une sorte de guide pratique sur toutes les îles qu'il a traversées. Prochaine étape, avec ses deux enfants : Saint Jacques de Compostelle en juin prochain.

Pratique. Prochaines projections : Cherbourg mardi 10 Avril à 14h30 et 20h30, CGR Cherbourg Odéon, 51 rue du Maréchal Foch. Caen mercredi 11 Avril à 14h30, Centre des Congrès, 13 Av Albert Sorel. Luc-sur-Mer dimanche 15 Avril à 15h, Le Drakkar, avenue Maréchal Foch.