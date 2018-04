Un chien entre dans une librairie pour voler un livre intitulé "Les jours de mon abandon".

Au brésil, un chien a fait un acte qui l'a peut être sauvé de la rue. Abandonné, et errant devant une librairie, le canidé est entré dans le magasin pour en ressortir avec un livre dans la gueule, au titre évocateur.

La librairie de l'université " Infinity Livraria " a posté sur sa page Facebook la vidéo du petit délinquant à quatre pattes. On y voit le chien entrer, et mordre dans un livre avant de sortir de la boutique avec.

À l'accueil, la jeune femme ne s'aperçoit de rien, jusqu'à ce qu'un homme, voyant le chien sortir de la boutique avec un bouquin dans la gueule, ne le ramène au magasin. Un livre qui sera fort de sens, celui d'Elena Ferrante, "Les jours de mon abandon".







La suite ? Une certaine solidarité envers ce canidé.

Plus tard, le chien reviendra régulièrement devant le magasin. Emus par l'histoire de ce toutou, les internautes ont contacté une association qui l'a pris en charge. Après un bain et un passage chez le vétérinaire, il a été baptisé Kustelinha, et placé dans une famille prête à l'adopter.

