Décès de Christophe Salengro, le président de "Groland"

Le comédien Christophe Salengro, qui jouait le président de "Groland", l'émission comique hebdomadaire et l'une des plus anciennes de Canal+, est décédé vendredi matin à l'âge de 64 ans, a annoncé la chaîne à l'AFP.

Canal+ a "l'immense tristesse d'apprendre la disparition de Christophe Salengro", président de la "présipauté de Groland", comédien et danseur, figure historique de la chaîne, souligne-t-elle dans un communiqué.

L'artiste était pourtant "+inmourrable+ selon la Constitution Grolandaise (et) restera Président pour l'éternité", précise le communiqué dans un style typiquement "grolandais".

"Notre phare s'est éteint. Depuis ce matin, les Grolandaises et les Grolandais vivent dans le noir", ont regretté Jules-Edouard Moustic, Benoît Delépine et toutes les équipes de Groland, dans le communiqué.

Reconnaissable à sa silhouette longiligne de près de deux mètres, son long nez fin, et ses oreilles décollées, il a joué dans de nombreuses comédies au cinéma dont "Radio Corbeau" d'Yves Boisset, "Crédit pour tous" de Jean-Pierre Mocky.

L'acteur était hospitalisé depuis deux ans et son état de santé s'était stabilisé, selon Christian Bordes alias Jules-Edouard Moustic, l'un des créateurs de "Groland".

"Des copains y ont donné récemment un concert punk pour lui et des malades, il avait la banane", a déclaré Moustic à l'AFP.

Il était architecte d'intérieur de formation, mais "son truc était de faire du spectacle, il voulait danser avec Philippe Decouflé", selon lui, et acceptait des cachets pour la publicité. A la fin des années 80, il avait fait sensation en apparaissant nu dans un spot TV pour une marque de revêtements de sols avec une dalle auto-adhésive comme cache-sexe.

"Il détestait cette pub qui passait tout le temps et le rendait fou alors que le chorégraphe venait de l'engager", se souvient le comique, "mais à partir de là, il a dansé dans tous ses spectacles".

La nouvelle de son décès a été accueillie avec "une grande douleur" par Philippe Decouflé, dont l'amitié remonte à 1985.

"Il restera une des grandes rencontres de ma vie", a confié à l'AFP le chorégraphe avec des sanglots dans la voix, "on a grandi ensemble".

"C'est un de mes premiers amis dans ce monde parisien de mes débuts, lui arrivait de Lille moi je commençais à faire de la danse, il est venu voir un de mes spectacles et on a tout de suite sympathisé", se souvient-il, "j'ai eu envie de l'engager pour son corps à la fois droit et maladroit".

"Je lui ai fait découvrir le plaisir de la scène, c'était une bête de scène, il avait un impact incroyable, c'était une espèce de grand talent naturel", ajoute-t-il.

Malgré la maladie et l'hospitalisation Christophe Salengro continuait d'apparaître chaque samedi dans "Groland", "nous avions tourné tellement d'images avec lui que nous en intégrons toujours", a expliqué Moustic.

Canal+ lui dédiera la soirée spéciale pour les 25 ans de "Groland" le 14 avril prochain, un hommage particulier lui sera rendu en ouverture dans un "Zapoï" spécial.

A LIRE AUSSI.

Le "Zoulou blanc" Johnny Clegg fait ses adieux au public

"Kalakuta Republik": l'Afrique et la révolution en dansant

A 96 ans, la ballerine cubaine Alicia Alonso danse "dans sa tête"

A 100 ans révolus, Marie-Lou tient toujours son bar

Johann Le Guillerm, mystérieux génie du cirque contemporain