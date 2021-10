Malherbe prospecterait en Biélorussie !

Le latéral gauche d'origine bretonne et âgé de 25 ans évolue depuis 3 ans dans le championnat de Biélorussie au sein de la formation du Dynamo Minsk. Formé à Rennes et passé par Orléans, Créteil et la Vitréenne, le joueur serait la solution envisagée par les dirigeants caennais pour combler le "trou" au poste de latéral gauche.

Fabrice N'Sakala, 21 ans (ES Troyes/Ligue 2) et au Lindsay Rose 19 ans (Stade Lavallois/Ligue 2) figureraient également sur les tablettes. Pour le second, Malherbe s'était d'ailleurs déja renseigné comme nous vous en avions fait part le 1er juin dernier (http://www.normandie.fm/actualite-12779-lindsay-rosenouveau-symbole-de-la-filiere-lavalloise-du-sm-caen-.html).