Calvados : violences alcoolisées, deux mois de prison ferme

A Thury-Harcourt au sud de Caen (Calvados) jeudi 10 août 2017 un couple organise un apéro entre amis. L'alcool aidant, la soirée dégénère, l'homme frappant sa compagne et l'amie de celle-ci avant de fracasser la porte de l'appartement. Quinze jours plus tard il menace de mort leur voisine.

C'est pour deux dossiers que Patrick Bataille âgé de 23 ans a comparu mercredi 31 janvier 2018 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) Le premier concerne des violences et des dégradations commises le jeudi 10 août 2017. Le second des menaces de mort proférées le jeudi 24 août 2017. Les faits se sont déroulés à Thury-Harcourt au sud de l'agglomération.

Violences et menaces

L'apéro organisé avec quelques amis tourne mal. Une dispute éclate et le jeune homme frappe une invitée ainsi que sa compagne. Il quitte l'appartement en fracturant la porte, casse une bouteille de whisky dans le couloir et donne des coups dans les boites aux lettres de l'immeuble. Quinze jours pus tard, une voisine se plaignant du bruit se voit menacée de mort par le même homme. Le voisinage témoigne que depuis plusieurs mois l'individu cause des troubles à répétition.

Conscient de ses addictions

Le prévenu reconnaît les faits. Depuis, conscient que ses addictions à l'alcool et au cannabis le rendent violent et ingérable, il s'est pris en main en se faisant hospitaliser. Au vu de son casier judiciaire (quatre mentions) le procureur requiert tout de même une peine ferme ainsi que des travaux d'intérêt général.

Patrick Bataille écope de 2 mois de prison ferme pour les violences. S'y ajoutent 150 euros d'amende, 1 247 euros de préjudice matériel et 1 000 euros de frais de justice. En ce qui concerne les menaces de mort la peine est de 105h de travaux d'intérêt général à effectuer dans les 18 mois faute de quoi ce seront 3 mois fermes.

