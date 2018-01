Les parcours Alpha expliqués par Vincent Redier

Une idée originale autour d'un repas mais pas uniquement !... Le parcours Alpha permet de parler de spiritualité, de ses propres questions et convictions sur le sens de la vie. Après le repas, une question différente est abordée ouvrant sur une discussion en petit groupe.

Les parcours Alpha en quelques mots

Ces parcours sont organisés dans plus de 700 lieux en France (cafés, églises, maisons...). Il y en a forcément un près de chez vous.

C'est aussi une opportunité de comprendre et découvrir les bases de la spiritualité chrétienne. Les Parcours Alpha Classic sont ouverts à tous, sans engagement, informel et convivial.

Les parcours Alpha avec le témoignage de son fondateur en france :









Alpha, c'est pour qui ?

Les Parcours Alpha sont ouverts à tous . Vous souhaitez échanger sur le sens de la vie, en savoir plus sur votre spiritualité, explorer une nouvelle manière de voir les choses ? Venez comme vous êtes ! Qu'importe vos convictions, vos opinions, votre âge, votre appartenance ou votre situation, vous êtes les bienvenus autour de la table. Tous les chemins mènent à Alpha, car nous avons tous des questions, des avis et des expériences différentes sur l'existence de Dieu; l'éternité, le pardon, la prière, la guérison, le bien être...

En France, plus de 150 000 personnes ont déjà suivi un Parcours Alpha. De nombreuses personnes ont témoignés combien ce parcours les avaient aidées à se situer, se retrouver ou se recentrer sur l'essentiel dans leur vie. Ces parcours sont marqués par la bienveillance et la joie...et c'est contagieux. Nous pensons que les questions et les expériences des participants interpellent tout le monde et enrichissent chacun.

Comment ça se passe ?

Chaque rencontre débute par un repas convivial, suivi d'un bref exposé et d'un échange, où chacun est libre de dire ce qu'il a sur le coeur et de partager sans tabou ses objections, ses questions ou ses doutes. Au fil des rencontres se crée rapidement une atmosphère de confiance et d'amitié dans les petits groupes. On y découvre des personnes magnifiques d'humanité, des trésors intellectuels et spirituels qui s'appliquent à la vie de tous les jours.

Quelques thèmes :