Coupe de France : le FC Saint-Lô Manche s'incline face aux Herbiers

Mercredi 24 janvier 2018, le FC Saint-Lô recevait sur sa pelouse Les Herbiers en 16e de finale de la Coupe de France. Retour sur le match.

Après la qualification de l'US Granville, mardi 23 janvier 2018, c'était au tour du FC Saint-Lô Manche, mercredi 24 janvier 2018, de gagner son sésame pour accéder au 8e de finale de la Coupe de France.

La première mi-temps s'est déroulée sous une pluie battante, sans qu'aucune des deux équipes ne parvienne à marquer, malgré une belle occasion pour le FC Saint-Lô Manche à la 25' et un cadre manqué de Guillaume Dequaire.

L'US Granville et le SM Caen en 8e

C'était sans compter sur l'action de Rodrigue Bongongui à la 55' qui, sur une frappe enroulée, a offert le premier but aux Herbiers. Suivi d'un second à la 70'. Une action qui a immédiatement fait réagir le FC Saint-Lô Manche qui a inscrit son premier but, par Kaël Montout (1-2).

Insuffisant malgré tout pour le club saint-lois qui manque sa qualification en 8e de finale de la Coupe de France. Restent donc deux clubs en lice : l'US Granville et le Stade Malherbe Caen. Tirage au sort du prochain tour jeudi 25 janvier 2018.

