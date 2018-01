Basket (Pro B). Caen sombre à Fos-sur-Mer (97-76)

Basket Le Caen Basket Calvados s'est incliné mardi 16 janvier 2018 à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), et ce pour la septième fois sur ses huit derniers matchs. Trop handicapé par les blessures de joueurs majeurs, Caen est désormais 11e au classement.

Le Caen Basket Calvados a subi mardi 16 janvier 2018 sa septième défaite sur ses huit derniers matchs joués en Pro B, cette fois à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône). Les Caennais se sont inclinés 97 à 76. Après cinq minutes à jeu égales, les Cébécistes ont commencé à décliner jusqu'à arriver à un écart de 20 points dès la fin du deuxième quart (49-30 à la pause). Pas abattus malgré cet écart, les Caennais ont continué de se battre en deuxième période, mais le manque de fraîcheur physique ne permettait pas de rattraper un tel écart.

Le fait de match : un effectif très réduit

Toujours privé de quatre joueurs, le CBC a dû s'appuyer sur son cinq majeur pendant la majeure partie de la rencontre. Excepté au poste 5 ou Bastien Vautier et David Ramseyer ont pu se partager le temps de jeu, Bryson Pope, Thomas Cornely, Jarvis Williams et Ludovic Chelle ont joué plus de 30 minutes chacun, ce qui ne permet pas de remporter un match de basket contre une équipe du haut de tableau.

La fiche technique

Fos-sur-Mer - Caen : 97-76 (24-16, 25-14, 22-22, 26-24)

Fos-sur-Mer : Gaillou 4, Hernandez 6, Abouo 14, Choquet 3, Mbaye 21, Massa 4, Dia, Kirksay 10, Pelos 8, Burrows 12, Aboudou 15

Caen : Williams 9, Cape 4, Cornely 8, Chelle 15, Pope 10, Clet 6, Djedje 3, Vautier 7, Ramseyer 14

