L'horoscope signe par signe de ce mercredi 17 janvier

Bélier

C'est toujours la période des bonnes résolutions. Mais vous estimez vos limites avec objectivité. Ce n'est pas la peine de viser trop haut pour démissionner trop vite.

Taureau

Vous devriez prendre un peu de temps pour vous et mettre quelques limites au domaine professionnel et rejeter tout dossier durant les weekends. Fermez la boutique si je peux dire.

Gémeaux

Journée de réorganisation dans le domaine général. Comment être toujours plus efficace en gagnant du temps.

Cancer

Vous aimez parfois vous confier et raconter votre itinéraire un peu inédit. Vous avez su construire avec les années une existence avec des bases solides et une ouverture d'esprit qui vous honore.

Lion

Quelques batailles classiques dans le domaine de vos activités diverses et variées. Vous savez garder des éléments dans votre botte secrète au moment où chacun a déployé ses batteries. Fin stratège.

Vierge

Journée agréable. Les astres vous conseillent de souffler un peu ou de vous consacrer à des loisirs avec les enfants ou du moins casser le rythme.

Balance

Lorsque l'on vous demande parfois de vous raconter, vous savez romancer votre biographie et ainsi faire en sorte de réorchestrer l'histoire avec une petite musique facétieuse.

Scorpion

Vous êtes un créatif, rien n'est coïncidence. Vous rêvez de parcourir une très longue distance sur divers plans et là, enfin toutes les pièces du puzzle s'assemblent.

Sagittaire

Vous travaillez grâce et avec les moyens que l'on vous donne. Vous aurez réussi à effectuer des essais et observer les résultats qui sont visibles bien plus vite que vous n'auriez cru.

Capricorne

Vous aimez désobéir et vous affranchir des règles classiques. Vous aimez faire bouger les lignes quitte à lutter, tomber et se relever cent fois.

Verseau

Parfois, vous avez l'impression d'avoir raté un épisode important de votre existence. Une rencontre que vous auriez dû intensifier ou vous lancer quelles que soient les conséquences.

Poissons

L'après-midi sera quelque peu surchargé de travail avec des échéances qui avancent. Vous ne pouvez pas accumuler les retards, il en irait de votre crédibilité.