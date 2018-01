Caen Basket Calvados : l'infirmerie ne désemplit pas

Désormais 11e du classement de Pro B suite à une dynamique négative depuis décembre, le Caen Basket Calvados lutte contre des blessures qui s'enchaînent depuis le début de saison.

Quatre. C'est le nombre de matchs joués par BJ Monteiro, meilleur joueur du Caen Basket Calvados la saison passée en Nationale 1 cette saison en Pro B. C'est peu dire que l'absence de l'international Capverdien constitue un souci majeur pour l'équipe d'Hervé Coudray, qui s'était pourtant parfaitement adaptée aux pépins en début de saison. Seulement, BJ Monteiro et Marc-Eddy Norelia (dont la saison s'est terminée avant même de commencer, pendant la Leaders Cup) ont été rejoint par un autre joueur majeur Gregg Thondique début décembre et depuis le CBC va mal.

"Il nous manque un joueur à chaque poste"

Pour la deuxième fois cette saison, Caen est donc en quête d'un pigiste médical car Ibrahima Sidibé s'est également ajouté à la liste des absents vendredi 12 décembre 2018 contre Nantes (91-95). "Ibra s'est levé ce matin et a boité pendant 3 minutes, on ne pouvait pas prendre de risque. Quand on a un poste 1, un poste 2, un poste 3 et un poste 4 blessés on peut viser un peu n'importe quel profil car Magic Johnson ne joue plus !" explique Hervé Coudray, le coach caennais.

A LIRE AUSSI.

Basket (Pro B) : Au Havre, c'est Caen qui s'impose dans le derby (83-85)

Basket : le CBC se relance en écrasant Aix-Maurienne 36-96

Basket (Pro B) : le Caen BC n'est plus invincible dans son Palais

Caen Basket Calvados : relancer la machine à gagner

Nice: Sneijder en "patron", en attendant le terrain