Handball (Ligue féminine, 14e journée) : la belle affaire du Havre face à Chambray

Les handballeuses du Havre AC (Seine-Maritime) ont réalisé une superbe opération dans la course au maintien, en signant face à Chambray leur quatrième victoire de la saison (28-26), le samedi 13 janvier 2018 aux Docks Océane. De quoi aborder sans pression la réception de Metz, le mercredi 17 janvier 2018.

Le match

Rugueuses en défense et plutôt efficaces en attaque, à l'image du trident Dias-Rajnohova-Dorson, les Havraises ont livré une première période de bonne facture face à un adversaire qui les avait battues d'un but à l'aller (23-22). Seul bémol : leurs difficultés, récurrentes cette saison, à bien gérer leurs supériorités numériques. Dommage, car leur avance à la pause aurait pu être plus conséquente (14-12, 30e).

Face à six championnes du monde au prochain match

Dias et Rajnohova continuaient leur show au retour des vestiaires, permettant aux Ciel et Marine de rester en tête au tableau d'affichage (23-20, 48e). Mais Szimonetta Planéta, la géante Hongroise au bras gauche surpuissant (13 buts à son actif), relançait les Chambraisiennes (25-25, 55e). La fin de match s'annonçait électrique. Dans cette guerre des nerfs, c'est le HAC qui tirait son épingle du jeu. Esther Schop redonnait deux longueurs d'avance aux Havraises, avant que Marina Pantic ne détourne le jet de 7 mètres de Szimonetta Planéta. Grâce à ce quatrième succès de la saison (28-26), le HAC s'installe à la 10e place, avec 8 points d'avance sur Dijon, la lanterne rouge, et deux sur Bourg-de-Péage, avant-dernier.

Prochain rendez-vous le mercredi 17 janvier 2018 aux Docks Océane face à Metz, l'incontestable leader emmené par six championnes du monde. Coup d'envoi à 20 h.

La joueuse du match : Sharon Dorson (Le Havre)

Du 100% de réussite pour la pivot du HAC, qui a fait mouche à chacune de ses cinq tentatives. Mention spéciale également pour les deux arrières, l'Espagnole Jessica Dias et la Slovaque Monika Rajnohova, créditées respectivement de 8 et 7 buts.

Réaction

Roch Bedos (entraîneur du Havre) : "C'était un match très engagé, entre deux équipes amoindries en quête de points. Il était très important de se rassurer après quelques déconvenues à domicile. On n'était pas passé loin à l'aller. On savait qu'en retrouvant nos valeurs, on pouvait récupérer quelque chose. Mes joueuses ont fait preuve de beaucoup de solidarité, en pratiquant par moments un très bon handball. Et quand c'était moins bon, c'est le cœur qui a œuvré."

La fiche

Le Havre - Chambray : 28-26 (mi-temps : 14-12)

Arbitres : Mlle Cochard et M. Hery – Exclusions temporaires : Le Havre : Rajnohova (2), Dorson (1) ; Chambray : Asperges (1), Planéta (2), Bellakhdar (2)

HAC : Gardiennes : Garba (9 arrêts sur 27 tirs), Pantic (3/11); Joueuses de champ : Sawaneh (0/2), Schop (3/4), Aubertot (0/1), Mavoungou (2/3), Dias (8/11), Malta-Varela (2/7), Rajnohova (7/8), Dorson (5/5), Elisme (1/4). Ent : Roch Bedos

CHAMBRAY : Gardiennes : Novellan (3 arrêts sur 10 tirs), Pradel (7/28); Joueuses de champ : Mauny (0/1), Boutrouille (3/5), Correia-Tavares (2/7), N'Diaye (1/1), Planéta (13/18), Thome (2/4), Bellakhdar (5/7). Ent : Guillaume Marques

