Séquestration à Bolbec : huit jeunes mis en examen

Le 12 janvier 2018 à 11:33 Par : Gilles Anthoine

Un jeune homme de 19 ans a été séquestré et violenté chez lui à Bolbec (Seine-Maritime) entre novembre et décembre 2017. Ses huit agresseurs (des mineurs et de jeunes majeurs) ont été mis en examen jeudi 11 janvier 2018 pour séquestration avec torture, acte de barbarie et pour deux d'entre eux tentatives de viol.