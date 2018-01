Pour la nouvelle année, les cartes de vœux font de la résistance face au numérique

Des cartes humoristiques ou classiques, petites ou grandes, au magasin L'affiche à la carte, à Rouen, les présentoirs sont remplis de dizaines de cartes de vœux. "On les reçoit à partir de la fin novembre et elles resteront jusqu'à la fin janvier", précise Frédérique Elies, la gérante des lieux. Chaque fin d'année, elle constate que la demande est toujours présente de la part des clients, "aussi bien des jeunes que des plus âgés". Ces cartes ont aussi su se moderniser au fil des années pour continuer à plaire face aux SMS de bonne année qui sont souvent le moyen simple et rapide pour adresser ses vœux. "Chaque année, je reçois des nouveaux modèles, ce qui permet de continuer à attirer la clientèle", poursuit Frédérique Elies. À Sotteville-lès-Rouen, on peut même créer ses propres cartes de vœux. Des ateliers sont proposés ainsi à la Maison citoyenne par Christine Borja. À l'aide de papier, stylo et de différents accessoires décoratifs, elle crée des cartes entièrement personnalisées. Le prochain atelier est proposé le lundi 8 janvier à 16h30.

