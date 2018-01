Hockey-sur-glace : les Dragons de Rouen remportent le duel face à Lyon

Vendredi 29 décembre 2017, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ont remporté la victoire face aux Lions de Lyon lors de la 30e journée de Saxoprint Ligue Magnus sur l'Ile Lacroix sur le score de 1-0.

C'était un duel de haut de tableau dans lequel les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) sont sortis vainqueur face aux Lions de Lyon en s'imposant sur le score de 1-0 vendredi 29 décembre 2017 sur l'Ile Lacroix pour le compte de la 30ème journée de Saxoprint Ligue Magnus.

Et qui dit duel dit match serré, tendu et physique, comme un match de Playoffs. Et qui dit duel, dit aussi duel de gardien entre les deux portiers slovènes Rok Stojanovic et Matija Pintaric qui en est donc sorti vainqueur grâce à son blanchissage, le quatrième de la saison.

Au contact de Grenoble

Fait rare, un seul but sera marqué dans cette rencontre à la 14e minute du deuxième tiers-temps par Benjamin Antonietti qui profitera d'une supériorité numérique pour ajuster la lucarne du portier lyonnais sur une passe de Chad Langlais 1-0.

Une victoire qui permet aux joueurs de Fabrice Lhenry de rester au contact de Grenoble également vainqueur et de distancer encore un peu plus ses poursuivants Gap qui repasse troisième à quatorze points.

L'année 2017 se termine donc sur cette victoire importante et l'année 2018 débutera mercredi 3 janvier 2018 avec un déplacement au Gamyo d'Epinal.

