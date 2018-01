Le cirque de Noël présente son nouveau spectacle au Havre début Janvier

Les 2, 3 et 4 Janvier 2018 le spectacle se lie au célèbre conte d'Aladdin.

Le cirque de Noël est de retour cet hiver au Havre avec un nouveau thème. Les 2, 3 et 4 Janvier 2018 pendant environ 2 heures vous voyagerez au cœur du conte d'Aladdin dans ce nouveau spectacle "Aladdin et les 1001 nuits" joué depuis le chapiteau installé sur le champ de foire.

Un public bien installé sur des sièges individuels profitera de ce moment unique. les détails avec Mr Azema, responsable de la communication du cirque de Noël :

Avec les éléphants c'est toujours grand moment de tendresse

Mr Azema : “j'ai une petite tendresse pour ce numéro d'éléphants puisque ce sont des compagnons extraordinaires et que nous avons la chance d'avoir. Le plus étonnant et le plus époustouflant c'est d'entendre l'émerveillement notamment des plus petits lors de l'arrivée de ces mastodontes."

Les horaires des séances et tous les renseignements sont à retrouver sur cirque-noel.fr. Et pour bénéficier de tarifs réduits n'hésitez pas à réserver vos places sur clubducirque.fr.