Duster 4x4 : pourquoi dépenser plus ?

Un système sophistiqué

A l’intérieur, on remarque la commande rotative dédiée au pilotage du système 4x4, implantée au bas de la façade centrale. Avec trois sélections possibles à la clef, à partir d’une commande électrique. Le mode automatique gère la répartition variable de la motricité entre les trains avant et arrière, tout en privilégiant les roues antérieures pour éviter les frottements inutiles.

Le mode “Lock” verrouille électroniquement la transmission 4x4 pour optimiser les progressions en tout-terrain. Enfin, le dernier mode, "4x2", laisse le Duster en traction avant, minimisant ainsi la consommation et les émissions de CO2.

Sur le plan technique, le Duster 4x4 troque l’essieu arrière déformable des séries habituelles au profit d’une épure multibras plus précise. Nouvelle et spécifique, la boîte manuelle TL8 à 6 vitesses se signale par une première très courte qui fait office de réducteur en terrain difficile. Enfin, la transmission intégrale proprement dite repose sur un coupleur électromagnétique puisé chez Nissan. En le testant comme je l’ai fait sur les méchantes routes de Roumanie, la suspension à grands débattements du Duster 4x4 “boit” littéralement "l’obstacle" en lissant le confort d’amortissement vers le haut. Coupleux, le 1.5 dCi 110 ch n’a aucun mal à mouvoir cette caisse légère et on navigue sans problème autour des 5,8 l./100 sur la route et en ville, et 7 l./100 à 130 km/h sur l’autoroute. Mais c’est bien à l’escalade des alpages de Transylvanieque le Duster 4x4 montre l’étendue de son grand savoir-faire. Sur des sentiers boueux aux pentes impressionnantes, empruntés dans les deux sens, la moindre perte de motricité se trouve jugulée sur l’instant, par une reprise d’adhérence immédiate et probante sur une ou plusieurs roues. Le Duster 4x4 s’impose comme l’un des meilleurs SUV compact, surtout avec son prix qui le rend encore plus attractif.

Repères

Patchwork technique : Elaborée sur la plate-forme B0 du groupe (Clio, Micra, Logan...), l’architecture du Duster est une sorte de patchwork qui réutilise un maximum de pièces existantes pour limiter les coûts. A l’instar du parebrise, des portes avant et du train avant qui proviennent de la Sandero, avec un essieu arrière issu de la Logan break MCV en 4x2.



Prix : 8 versions essence, de 11 900 à 17 350 euros. Et 13 versions diesel, de 14 850 à 19 350 euros.



Les limites du Duster : Le SUV de Dacia apparaît en retrait sur deux points : son classement en 3 * aux crash-tests EuroNCAP (avec une contre-performance en protection piéton) et un équipement un peu maigre, même en “haut de gamme”.

Verdict : 17.5/20

Sécurité ***

Finition ***

Confort ***

Economie d’usage ****

Séduction/Prix ****