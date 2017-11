Basket (Pro B) : Caen fait tomber le leader Roanne (76-71)

Basket Le Caen Basket Calvados s'est une nouvelle fois imposé ce vendredi 17 novembre 2017, et une nouvelle fois contre un poids lourd du championnat. Cette fois-ci, c'est le leader Roanne (Loire) qui en a fait les frais (76-71) et voit le CBC revenir à égalité.

Quelle série pour le Caen Basket Calvados qui fait tomber le co-leader Roanne (Loire) ce vendredi 17 novembre 2017 au terme d'un immense match (76-71). Jamais impressionné par l'adversaire malgré un début de deuxième quart très compliqué avec 10 points de retard pris, le CBC n'a rien lâché comme toujours cette saison. Le promu fait son petit bonhomme de chemin en Pro B et rejoint son adversaire du soir aux sommets du classement. "On a que des mecs revanchards, et d'autres qui n'ont jamais joué en Pro B, on a la dalle !", explique le meneur Thomas Cornely, auteur de 14 passes décisives.

Une qualité de groupe qui paye

L'une des clés du succès du CBC en ce début de saison c'est la qualité du groupe : contre Roanne, à part Jarvis Williams, encore décisif avec 22 points en 34 minutes, aucun joueur n'a joué plus de 26 minutes ce qui permet à tout le monde d'avoir encore de la fraîcheur en fin de match. "On est des fois 14 à l'entraînement, il y a des bonnes rotations notamment Ibra (Sidibé) et Sébastien (Cape) qui ont été très bons aujourd'hui. Chacun des joueurs se donne à fond pour apporter son grain de sel à l'équipe." Et dire que BJ Monteiro n'était pas là...

Une trêve pour se reposer

De son côté, l'entraîneur Hervé Coudray ne veut pas s'enflammer "On est à six matchs, il en reste de nombreux mais ce qui est pris n'est plus à prendre. Pour être honnête, on n'est pas vraiment surpris d'avoir des résultats tant les entraînements sont très intenses, presque plus que les matchs". Une coupure de 14 jours va permettre aux organismes de se reposer avant un mois de décembre très chargé avec six matchs au programme. Rendez-vous le 2 décembre à Orléans (Loiret), dans un choc pour la première place !

La fiche technique

Caen - Roanne : 76-71 (22-16, 12-20, 23-17, 19-18)

Caen : Williams 22, Sidibé 6, Cape 5, Cornely 6, Chelle 8, Thondique 11, Pope 2, Clet, Djedje, Vautier 9, Odunsi, Ramseyer 7

Roanne : Ville 3, Meyniel, Keita 16, Nyakundi 13, Cavallo 9, Tanghe, Williams 21, Jaftic 3, P. Brun 6, M. Brun

