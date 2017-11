Les Vikings de Caen réveillés par Pontault-Combault

Handball Les Vikings de Caen (Calvados) se sont inclinés 21-28 dans leur duel au sommet de la Proligue de handball contre Pontault-Combault (Seine-et-Marne) ce vendredi 10 novembre 2017. Les Caennais échouent dans leur quête de la première place et sont quatrièmes.

Pas de première place pour les Vikings de Caen (Calvados) qui se sont inclinés 21-28 dans le choc au sommet de la Proligue de handball, contre Pontault-Combault (Seine-et-Marne) ce vendredi 10 novembre 2017. Malgré un très bon Luka Arsenic à la place de Denis Serdarevic dans les cages caennaises (21 arrêts), les Normands ont pêché offensivement avec seulement 28 tirs tentés contre 44 pour les Franciliens. Suite à cette défaite, Caen est quatrième avec 6 points d'avance sur le premier relégable Besançon.

Le fait du match

Alors que Caen est rentré aux vestiaires déjà mené 11-15, Pontault-Combault va intensifier le rythme en début de deuxième période et se retrouver à 13-19 à 37 minutes de jeu. Les Vikings n'arrivent jamais à rattraper l'écart, ne revenant qu'à 3 points par moments.

La réaction de Sébastien Rossi, pivot de Caen

"On savait qu'ils allaient venir avec les crocs, on aurait pu plus les embêter mais on s'est mis dedans tout seuls et contre une équipe comme ça, ça ne pardonne pas. Luka nous a sauvé les fesses à de nombreuses reprises, l'addition aurait pu être plus salée. On est quatrième c'est bien car on est en avance sur notre objectif de maintien, même si on ne regarde pas vraiment le classement."

La fiche technique

Caen - Pontault-Combault : 21-28 (11-15)

Caen : Moran 1 but, Pleta 5, Allais, Langevin 1, Mancelle 1, Zeljic 5, Rosales 2, Sacko 1, Garcia 3, Aguilar, Rossi, Corneil 2, Serdarevic (GB), Arsenic (CB, 21 arrêts)

Pontault-Combault : Leventoux, Marie-Joseph 3, Aman 8, Ribeiro, Lagier-Pitre, Jukic 4, Sokolic 2, Diallo 1, Moreno 1, Ioannou 2, Appolinaire 0, Tchitombi 5, Dupoux 2, Romero (GB), Cantegrel (GB, 10 arrêts)

A LIRE AUSSI.

Handball (Proligue) : Les Vikings de Caen continuent d'impressionner !

Handball (Proligue) : Caen, facile face à Vernon

Handball (Proligue) : Cherbourg dans le dur, Caen étrille Vernon

Handball : match nul encourageant des Vikings de Caen face à Pontault-Combault

Handball (Proligue) : Deuxième exploit pour les Vikings de Caen !