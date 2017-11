Ils doivent démonter leur pré-enseignes : les commerçants de Saint-Bomer-les-Forges en colère

La colère des commerçants et artisans du village de Saint-Bomer-les-Forges, près de Flers (Orne): sous astreinte de 205€ par jour et par panneau, la préfecture de l'Orne les a mis en demeure par courrier recommandé, de démonter toutes leurs pré-enseignes publicitaires.

"Après y avoir fermé la permanence de presque tous ses services, l'État pourrait bien être en train de faire mourir les commerces implantés en milieu rural". C'est ce que craignent les commerçants et artisans de Saint-Bomer-les-Forges (Orne) qui ne comprennent pas l'obligation qui leur a été faite de démonter tous les panneaux qui indiquent leurs commerces.

C'est la loi...

Désormais, les pré-enseignes sont interdites pour préserver le paysage. Seules les "signalisations d'information locales" sont autorisées. Il s'agit de petites flèches directionnelles.

Désormais seules les signalisations d'information locale sont autorisées. - Eric Mas

Quelques contrôles sont effectués chaque année sur le territoire, comme cette fois-ci, sur le secteur de Saint-Bomer-les-Forges.

"Cette mesure nuit gravement à notre activité commerciale" expliquent commerçants et artisans. D'autant que, selon eux, dans le même temps, d'autres panneaux, notamment de grandes enseignes, restent en place. Ils en ont dénombré une quinzaine.

Impact commercial

Avec son mari, Laurence Lorin a repris il y a un an et demi le restaurant "Le relais de Saint-Bomer". Depuis le démontage des panneaux, c'est la catastrophe économique:

Commerçants et artisans espèrent que la préfecture de l'Orne ne restera pas insensible à la chute de leur chiffre d'affaires... et donc au maintien de l'emploi en milieu rural. Ils font signer une pétition et ils envisagent une action devant le tribunal administratif.