Elbeuf. Dans l'Eure, l'hôpital tente de prévenir le mal de dos

Des exercices quotidiens pour réduire le mal de dos, c'est ce que propose le centre hospitalier Elbeuf – Louviers - Val de Reuil à ses employés. Chaque année, 50 % de la population française souffre pendant au moins un jour de douleurs lombaires, un nombre qui monte à 62 % pour le personnel hospitalier et qui peut être facilement diminué grâce à quelques exercices quotidiens.

6 minutes par jour

Les volontaires sont invités à réaliser six exercices de gainage et d'étirement d'une minute, six jours par semaine. "Quand on a mal au dos assez régulièrement, c'est parce que les muscles que l'on a autour du ventre et du dos ne sont plus coordonnés et plus assez endurants, précise Mathieu Verdet, le rhumatologue à l'origine du projet. Ce sont des exercices simples à réaliser qui ne vont pas augmenter les douleurs de la personne."

15 % des employés de l'hôpital ont déjà montré leur intérêt pour ce dispositif. L'an dernier, une première expérience similaire avait eu lieu, elle avait permis d'améliorer de 46 % la douleur au cours d'effort dans le cadre de travail. Le projet est uniquement dédié au personnel pour le moment mais "dans l'idéal, il faudrait que ces exercices soient effectués par l'ensemble de la population", conclut Mathieu Verdel.