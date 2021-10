Caen. L'élection de Miss Calvados, un grand moment pour Falaise

Il y a des élections qui peuvent changer toute une vie. Celle des Miss en fait partie. Rencontre avec Lionel Cosson, président de l'association des commerçants de Falaise qui organise l'événement.

Pourquoi avoir présenté Falaise comme ville d'accueil de l'événement ?

Au sein de l'Union des commerçants de Falaise nous cherchions un moyen de promouvoir la ville. Nous avons pensé au concours de Miss Calvados, puisque Falaise et même la région sont une terre de miss. Il se trouve qu'il restait un créneau de disponible et Falaise a été retenue.

Comment s'organise un tel événement ?

C'est la première fois que nous organisions une élection comme celle-ci. Il faut des moyens techniques, des sponsors pour aider au financement. Puis ensuite il faut trouver le lieu. Nous avons choisi la salle de spectacles "le Forum" de Falaise. Il a été mis à disposition par la Ville et bien évidemment validé par le comité Miss France.

Quel est le coût d'un tel événement ?

Pour l'association ça revient à près de 10 000€ pour la soirée tout compris : la salle, le diner, les moyens techniques etc...

Quel peut être l'impact pour la commune ?

Une belle visibilité tout d'abord, les gens vont venir de tout le département. Pour les commerçants c'est une belle opportunité et une belle vitrine. Les esthéticiennes, maquilleuses et coiffeuses de la ville vont s'occuper des miss pendant la soirée.

Allez-vous en profiter pour faire des manifestations autour de l'événement ?

Toute la semaine avant le vendredi 15, nous organisons "la semaine mode et beauté" dans les commerces de la ville. Il y aura des démonstrations de coiffure et de maquillage notamment faites par des blogueuses et les professionnelles.