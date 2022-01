Opération antiterroriste franco-belge: arrestation d'un homme

L'homme interpellé est soupçonné d'entretenir des liens avec un groupe de motards belges liés à la mouvance jihadiste, les "Kamikazes Riders", a-t-on ajouté de même source.

Parallèlement à cette arrestation, "des investigations sont actuellement en cours en Belgique" dans le cadre de cette enquête franco-belge, a affirmé une source proche de l'enquête, sans donner plus de précisions.

Interrogé par l'AFP, le parquet fédéral belge s'est refusé à tout commentaire.

Né en 2003 dans la banlieue bruxelloise, les "Kamikazes Riders" sont soupçonnés d'avoir un lien avec des attentats déjoués à Bruxelles fin 2015. En octobre 2016, deux membres de ce groupe avaient été condamnés pour "appartenance à un groupe terroriste" lié à la mouvance jihadiste.

L'arrestation fin 2015 de ces deux hommes, Saïd Saouti, 30 ans, condamné à 6 ans de réclusion, et Mohamed Karay, 27 ans, condamné à 3 ans, avait mis la Belgique en émoi et provoqué l'annulation du feu d'artifice du Nouvel an à Bruxelles en raison de craintes d'attentats.

Les deux hommes étaient à l'époque soupçonnés d'avoir planifié une attaque du même type que les attentats jihadistes ayant frappé Paris le 13 novembre 2015, qui avaient fait 130 morts et plusieurs centaines de blessés.

